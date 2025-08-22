El Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves la Moción de Orden del Día 18549 que reitera la declaración de persona non grata en el Perú al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, debido a sus expresiones y actos considerados como un desconocimiento de la soberanía territorial peruana.

La iniciativa parlamentaria alcanzó 54 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. Con esta decisión, el Legislativo exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores “a emitir una nota diplomática oficial comunicando la presente decisión al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional, por la cual se reitera la Moción de Orden del Día 5607 de fecha 14 de febrero de 2023, de conformidad con los considerandos de la presente moción”.

En el documento también se señala el “respaldo absoluto del Congreso de la República a la presidencia de la República del Perú, a la Cancillería, las Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía Nacional del Perú en las acciones orientadas a defender la integridad territorial y la soberanía nacional, particularmente en la zona de la triple frontera”.

Durante el debate, el congresista Jorge Montoya Manrique expresó que la medida es necesaria ante la continuidad de las declaraciones del mandatario colombiano. “Porque esta situación continúa. Hoy (el presidente de Colombia Gustavo Petro) ha vuelto a insultar al país en una actividad interna en su país”, afirmó.

Agregó que el Estado peruano no puede mostrarse pasivo frente a este escenario. “El Perú no se puede quedar con los brazos cruzados, refirió. La diplomacia es importante, pero en casos de desconocimiento de los límites de un país, las decisiones tienen que ser claras y directas. No pueden haber ni retrasos ni dudas en la defensa nacional”, sostuvo.