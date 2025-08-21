El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, informó que la Junta de Clasificación decidirá el viernes 22 de agosto la situación carcelaria del expresidente Martín Vizcarra, incluyendo el centro penitenciario al que será trasladado.

Tras la anulación de la resolución que ordenaba la prisión preventiva contra el exjefe de Estado en el penal Barbadillo de Ate, Iván Paredes señaló que, según la puntuación otorgada por la junta (un puntaje 10), lo más adecuado sería su traslado al penal Lurigancho, aunque esta decisión aún no es definitiva.

En declaraciones a la prensa, el jefe del INPE admitió un error por parte de la junta clasificadora al haber asignado inicialmente a Vizcarra el penal Barbadillo, indicando que dicho equipo actúa de manera autónoma y puede rectificar la decisión en caso de encontrar irregularidades.

Iván Paredes también negó cualquier injerencia externa o presiones de autoridades o sectores externos en la evaluación para definir el penal, y enfatizó que la decisión se tomará conforme a la normativa vigente y a los antecedentes del expresidente.