Durante una actividad oficial en el distrito de Jesús María, Dina Boluarte ofreció un discurso en el que aseguró que desde el Ejecutivo se vienen “atendiendo las principales necesidades” de la población. Asimismo, la presidenta afirmó esta labor continuará hasta el 28 de julio de 2026.

En una ceremonia de entrega de vehículos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Boluarte no dudó en destacar los avances de su gestión presidencial.

“Saludamos la adquisición de vehículos con los cuales, damos un paso decisivo en el fortalecimiento de nuestro sistema nacional de inspección laboral. Estamos ante una inversión que va más allá del acto protocolar, es una inversión en eficacia, eficiencia y en justicia laboral, con estas unidades (...) podrán desplazarse de manera oportuna a todo el país”, expresó la mandataria este jueves.

Cabe señalar que la jefa de Estado reconoció la existencia de profundas brechas sociales y de infraestructura que persisten desde hace varios años, debido —según dijo— a la “indiferencia” de gobiernos anteriores. No obstante, aseguró que su gestión está trabajando para cerrarlas “a paso firme y agigantados”.

“Dejaremos un legado de trabajo honesto, sincero (...) El legado que permitió recuperar nuestro país y ponerlo en vitrina ante todo el mundo, que ve con asombro que sí se pueden superar las crisis generadas por quienes solo quieren caos y anarquía. Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, sostuvo Boluarte.

#EnVivo



Dina Boluarte: Dejaremos un legado de trabajo honesto (…) de defensa de la democracia, Constitución y el estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/vVsBYPUa4R — Canal N (@canalN_) August 21, 2025