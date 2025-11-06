La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que amplía el plazo de detención policial de 48 horas hasta 15 días en los casos de sicariato y extorsión.

La propuesta implica una reforma constitucional, por lo que deberá ser ratificada en dos legislaturas consecutivas antes de entrar en vigencia. Actualmente, este plazo extendido solo aplica a delitos como terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y los cometidos por organizaciones criminales.

El dictamen, aprobado con 20 votos a favor y 2 abstenciones, modifica los numerales 5 y 24 del artículo 2 de la Constitución para incorporar los nuevos delitos dentro de los supuestos excepcionales. El presidente de la comisión, Arturo Alegría (Fuerza Popular), argumentó que la medida responde al incremento de la criminalidad y busca dar a la Policía y al Ministerio Público más tiempo para investigar redes delictivas complejas. La iniciativa cuenta con respaldo de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Asimismo, el dictamen incluye una disposición que autoriza el levantamiento de la reserva bursátil por orden judicial o a solicitud de entidades como la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, la Superintendencia de Banca y Seguros y comisiones investigadoras del Congreso. Esta medida complementa la posibilidad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, con el fin de reforzar la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado.

Durante la sesión, la comisión también aprobó en bloque los informes de control de legalidad de diversos decretos legislativos relacionados con defensa, migraciones, electrificación, saneamiento y deporte. Además, se presentó la iniciativa del congresista Guido Bellido, que propone un registro automatizado de antecedentes policiales, penales y judiciales de los candidatos, reemplazando las declaraciones juradas individuales mediante un acceso directo del Jurado Nacional de Elecciones a los registros oficiales.