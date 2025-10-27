La Mesa Directiva del Congreso de la República aún no ha recibido formalmente la notificación del Poder Judicial sobre la sentencia emitida contra el congresista Guillermo Bermejo, quien fue condenado recientemente a 15 años de prisión por filiación terrorista.

Así lo informó el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi. Durante una declaración a la prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos, precisó que cualquier decisión sobre el futuro del legislador se tomará únicamente cuando la notificación sea oficial.

“La Mesa Directiva se va a reunir para tomar una decisión al respecto. Hay opiniones encontradas al respecto. El espíritu de la ley y del Reglamento del Congreso es que el partido que llevó a un congresista con esas características sea castigado y que no se ocupe la curul, es lo que se llama ‘la silla vacía’”, señaló.

El titular del Parlamento enfatizó que no adelantará criterio sobre el caso y que la decisión se adoptará basándose en los argumentos jurídicos pertinentes, las leyes vigentes y lo estipulado en el Reglamento del Congreso.

Esto incluye analizar si corresponde la aplicación de la denominada “silla vacía”, medida que impide que un partido político reponga a un congresista condenado por delitos graves, como los vinculados al terrorismo.

PJ lo condena a 15 años de prisión por afiliación a organización terrorista

La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional sentenció al congresista Guillermo Bermejo Rojas, integrante de la bancada Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–BM, a 15 años de pena privativa de libertad por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Además de la condena, el tribunal dispuso su inhabilitación por dos años adicionales, tiempo durante el cual no podrá postular a cargos de elección popular ni ejercer función pública.

La sentencia también establece el pago de una reparación civil de S/100 mil a favor del Estado y una multa equivalente a 7,800 días.