Los nexos entre Guillermo Bermejo y la facción de Sendero Luminoso del Vraem (SL-Vraem) van más allá de las visitas del legislador a los campamentos terroristas, en los años 2008 y 2009, para recibir “instrucción ideológica y política”.

Si bien por este caso fue condenado a quince años de prisión la tarde del viernes 24, hay otros dos procesos relacionados a esta imputación, con penas de 20 y 7 años, respectivamente, que persiguen al otrora legislador de Perú Libre (PL).

EN DETALLE

La tesis fiscal del primero de estos casos, a la espera de agendarse la primera audiencia del juicio oral, acusa a Bermejo, a su colega Guido Bellido, quien también ingresó al Parlamento de la mano de PL, y al fundador de este partido, el prófugo Vladimir Cerrón.

A Bermejo Rojas, conocido como el ‘Che’, se le imputa pertenecer a la organización en calidad de “cuadro nativo”. Este término hace referencia a “una persona de entera confianza” cuyo “rol fundamental es transportar municiones para armas de fuego de corto y largo alcance, informar sobre los desplazamientos que realizan las Fuerzas Armadas y policiales, dentro del ámbito del VRAEM, así como captar a personas”.

En esa línea, es sindicado “de captar líderes políticos como por ejemplo Guido Bellido y Vladimir Cerrón, quienes integraban el partido ‘Perú Libertario’ y gremiales (…) con la finalidad de realizar alianzas con movimientos regionales (Perú Libertario), a efecto de fortalecer los trabajos políticos” de SL-Vraem, se señala. Uno de los testimonios más sólidos en este caso es el de Eddy Bobby Eddy Villarroel Medina, “Sacha”.

Precisamente, por una presunta coacción a este testigo a manos de Bermejo, Bellido y Cerrón se abrió un proceso, en fase previa a juicio oral (control de acusación), por presunta obstrucción a la justicia. A Villaroel se le habría ofrecido asilo político en otro país, entre otras prebendas, con el objetivo de que no declare.

