El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, autorizar la salida del país de la presidenta Dina Boluarte, del 21 al 25 de setiembre, a fin de participar en el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York (EE.UU.).

Como se sabe, mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso, José Jerí, Dina Boluarte solicitó autorización para ausentarse del territorio nacional en dicho periodo de tiempo.

El documento precisa que la mandataria participará en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizarán en Nueva York los días 22, 23 y 24.

En el oficio se invocó el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política y el artículo 8-A de la Ley N.º 29158, que establecen el procedimiento para autorizar la salida temporal del país de Boluarte.

