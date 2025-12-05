El Congreso clausuró la primera legislatura del periodo 2025-2026 en una sesión encabezada por el presidente encargado, Fernando Rospigliosi, quien destacó el papel del Parlamento en un contexto político que calificó como “complejo”.

Recordó que el país afrontó nuevamente una crisis política y un cambio de presidente, hechos que volvieron a centrar la atención pública sobre el Legislativo.

Rospigliosi subrayó que el Congreso asumió su responsabilidad para sostener la gobernabilidad, respaldar la transición y mantener el orden constitucional.

Afirmó que, pese a las críticas, ha tomado decisiones necesarias en materia de seguridad ciudadana, defensa del trabajo de las fuerzas del orden y fortalecimiento del sistema de justicia.

En su mensaje final, el titular encargado llamó a garantizar un proceso electoral estable y a reforzar las instituciones democráticas.

Para Fernando Rospigliosi, el Congreso cierra la legislatura “a la altura del desafío”, convencido de que la estabilidad nacional se construye con institucionalidad y no con improvisación.