El Congreso de la República pondrá hoy, miércoles 17 de septiembre, en agenda un tema de gran impacto para miles de servidores públicos: el dictamen que propone extender el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores de los regímenes del Decreto Ley 276 y del Decreto Legislativo 1057 (CAS).
Según el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Trabajo, la gratificación no podrá ser mayor a una remuneración mensual, conforme a lo establecido en la Ley 28212, que regula los ingresos de altos funcionarios y autoridades del Estado. De aprobarse, el beneficio marcaría un precedente en la búsqueda de mejores condiciones laborales para este sector que, por años, ha reclamado igualdad de trato frente a otros regímenes del sector público.
“Reafirmamos nuestro compromiso con un sistema previsional justo, transparente y al servicio de sus aportantes, para asegurar su bienestar y futuro”, sostuvo Víctor Flores Ruiz, presidente de la Comisión de Economía, al confirmar que el debate se realizará desde las 17:00 horas en el hemiciclo.
Además de este punto, el pleno debatirá la autorización para que la presidenta Dina Boluarte viaje a Nueva York entre el 21 y 25 de septiembre, con el fin de participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.
También se revisarán proyectos de ley vinculados a la declaración jurada integral de ingresos de funcionarios, la creación de la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y afines en Huaycán, y medidas para fortalecer el Instituto Nacional de Oftalmología (INO).
TE PUEDE INTERESAR
- AFP: Renta vitalicia se calcula para 110 años
- Delia Espinoza afirma que magistrados de la JNJ terminarán en la cárcel
- PNP limita acceso a registros de denuncias policiales
- Desilú León cuestiona “agenda distinta” del gobernador de Cusco tras reunión para abordar crisis en ruta a Machu Picchu
- Gobernador de Cusco tras retirarse de conferencia con el Mincetur: La ministra solo estaba concentrada en resolver el problema del transporte
- PNP declaró como información reservada la base de datos de denuncias policiales por cinco años
- Defensoría del Pueblo presentó demanda de inconstitucionalidad contra ley de amnistía ante TC