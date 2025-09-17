El Congreso de la República pondrá hoy, miércoles 17 de septiembre, en agenda un tema de gran impacto para miles de servidores públicos: el dictamen que propone extender el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores de los regímenes del Decreto Ley 276 y del Decreto Legislativo 1057 (CAS).

Según el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Trabajo, la gratificación no podrá ser mayor a una remuneración mensual, conforme a lo establecido en la Ley 28212, que regula los ingresos de altos funcionarios y autoridades del Estado. De aprobarse, el beneficio marcaría un precedente en la búsqueda de mejores condiciones laborales para este sector que, por años, ha reclamado igualdad de trato frente a otros regímenes del sector público.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un sistema previsional justo, transparente y al servicio de sus aportantes, para asegurar su bienestar y futuro”, sostuvo Víctor Flores Ruiz, presidente de la Comisión de Economía, al confirmar que el debate se realizará desde las 17:00 horas en el hemiciclo.

Además de este punto, el pleno debatirá la autorización para que la presidenta Dina Boluarte viaje a Nueva York entre el 21 y 25 de septiembre, con el fin de participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

También se revisarán proyectos de ley vinculados a la declaración jurada integral de ingresos de funcionarios, la creación de la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y afines en Huaycán, y medidas para fortalecer el Instituto Nacional de Oftalmología (INO).