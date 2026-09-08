El Congreso de la República incluirá este jueves 10 de setiembre en su agenda el debate sobre la creación de una comisión especial encargada de hacer seguimiento y fiscalizar las medidas adoptadas frente al fenómeno El Niño.
El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, informó que las bancadas alcanzaron consenso para impulsar este grupo de trabajo.
La propuesta busca vigilar la ejecución del presupuesto destinado a la prevención de desastres y verificar el avance de las obras de protección ante posibles efectos del fenómeno climático.
La iniciativa reúne cuatro mociones impulsadas por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular. Entre sus planteamientos se contempla realizar labores de fiscalización, inspecciones de campo y seguimiento a las acciones desarrolladas por entidades del Gobierno central, municipios y otras instituciones públicas.
Durante la sesión del Pleno se someterá a votación el proyecto de resolución que establecerá la conformación y funciones de la comisión multipartidaria.
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