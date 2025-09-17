La Comisión de Economía del Congreso de la República debatirá este miércoles 17 de septiembre los proyectos de ley que buscan autorizar el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Así lo informó el presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular).

La sesión se realizará a partir de las 10:00 a.m. en el Hemiciclo del Congreso, donde se pondrán en agenda las distintas propuestas legislativas que plantean un nuevo retiro de los ahorros previsionales.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un sistema previsional justo, transparente y al servicio de sus aportantes, para asegurar su bienestar y futuro”, escribió el parlamentario en su cuenta oficial en la plataforma X.

De aprobarse en comisión, los dictámenes podrían ser elevados al Pleno para su discusión final en las próximas semanas.