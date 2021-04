La evaluación de los informes finales de la acusación constitucional contra el legislador Edgar Alarcón y el caso del artista Richard Cisneros, más conocido como Richard ‘Swing’, fueron reprogramados por el Pleno del Congreso para este viernes 19 de abril.

SIN DEFENSA

En el caso de Alarcón, se recomienda acusarlo por antejuicio político debido a que habría cometido delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito cuando fue contralor general.

De esta manera, perdería su inmunidad y el Ministerio Público podría tomar acciones en su contra sin ninguna restricción.

Sin embargo, ayer en el Pleno Alarcón pidió la reprogramación de su caso, ya que su abogado, Humberto Abanto, lo abandonó.

“Está renunciando mi abogado defensor. En ese sentido, (solicito) el amparo de la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la representación de la defensa”, manifestó el upepista.

En respuesta, la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, accedió a otorgarle un plazo de tres días para que pueda presentar su defensa acompañado de un letrado.

“Usted podía haber hecho uso, de manera personal, de su defensa, pero como quiere estar acompañado de una defensa técnica, es su derecho y vamos a conceder el plazo correspondiente”, sostuvo la presidenta del Legislativo.

SIN PREPARACIÓN

Respecto al caso “Swing”, artista investigado por sus irregulares contrataciones en el Ministerio de Cultura desde el 2018, el nuevo titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Maquera, dijo no estar preparado para la sustentación del informe.

Como se recuerda, Maquera reemplazó a Alarcón desde el miércoles de la semana pasada y -aseguró- no cuenta con toda la información sobre la indagación efectuada.

“Aún no se ha transferido toda la documentación necesaria que debe haber en las oficinas de la Comisión de Fiscalización. No se nos ha transferido, no he podido ocupar la oficina. Esa es la razón por la cual está pendiente (y pido) se reprograme este caso”, refirió el legislador.

