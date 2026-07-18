El Parlamento definió el viernes 24 de julio de 2026 como la fecha para la juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031. La ceremonia se realizará en el Palacio Legislativo, según informó la Oficialía Mayor del Congreso.

La decisión fue adoptada por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, que sesionó en la sede del Parlamento bajo la conducción del senador electo Miguel Torres Morales.

En esa misma fecha, los partidos políticos que obtuvieron representación en el Senado y la Cámara de Diputados deberán presentar los reglamentos internos de sus grupos parlamentarios.

La publicación de estos documentos es un requisito para participar en la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, de acuerdo con el quinto párrafo del artículo 40 del Reglamento del Congreso.