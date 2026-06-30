El Congreso de la República informó que este martes 30 de junio vence el plazo para que los senadores y diputados electos presenten ante la Oficialía Mayor sus credenciales y las declaraciones juradas exigidas por el Reglamento del Parlamento.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del Congreso en la red social X.

“Hoy vence el plazo establecido en el Reglamento del Congreso para que los senadores y diputados electos presenten ante la Oficialía Mayor sus credenciales y las declaraciones juradas correspondientes, como parte del proceso previo a la instalación del Congreso bicameral”, señaló la institución.

Tras la proclamación oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se inició el proceso de constitución del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031.

Desde el 22 de junio, la Oficialía Mayor viene recibiendo las credenciales de los senadores, diputados y parlamentarios andinos electos para su verificación y registro.

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento del Congreso, los legisladores electos deben presentar las credenciales otorgadas por el JNE, así como las declaraciones juradas correspondientes, como requisito previo para la instalación del nuevo Parlamento.