El Congreso iniciará este lunes 12 de octubre la semana de representación, que se prolongará hasta el viernes 16 , periodo en el que senadores y diputados se trasladarán a las regiones por las cuales fueron elegidos para atender las demandas de la ciudadanía.

La fecha fue acordada durante la sesión del Consejo Directivo del Congreso, realizada el pasado 14 de setiembre, según informó el oficial mayor del Parlamento, Giovanny Forno, mediante un oficio circular dirigido a los integrantes de ambas cámaras.

De acuerdo con el cronograma comunicado, la semana de representación de noviembre se desarrollará del 2 al 6, mientras que la correspondiente a diciembre está programada del 14 al 18.

Durante estas jornadas, los 60 senadores y 130 diputados deberán acercarse a la población de sus respectivas circunscripciones para recoger sus necesidades, escuchar sus reclamos y realizar labores de fiscalización de la gestión pública.

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