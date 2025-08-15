En sesión semipresencial, el Congreso de la República instaló este viernes la Comisión Permanente para el Período Anual de Sesiones 2025-2026, el último del actual quinquenio legislativo. La conducción estuvo a cargo del primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro.

Con el quórum reglamentario, Rospigliosi dispuso la lectura de los artículos 101 y 134 de la Constitución Política del Perú, así como de los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento del Congreso.

Tras ello, manifestó: “Señores congresistas, de conformidad con las normas constitucionales y reglamentarias leídas, declaró instalada la Comisión Permanente del Congreso de la República para el Período Anual de Sesiones 2025-2026”.

El artículo 101 de la Constitución señala que “los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas”.

Asimismo, el artículo 134 de la Carta Magna establece que “no puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta”.

De acuerdo con el artículo 42 del Reglamento del Congreso, “la Comisión Permanente del Congreso se instala a más tardar dentro de los quince días útiles posteriores a la instalación del primer período ordinario de sesiones. Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso”.

También precisa que está presidida por el titular del Parlamento y conformada por no menos de veinte congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de cada grupo parlamentario.

Se instaló la Comisión Permanente para el Período Anual de Sesiones 2025-2026, el último de este quinquenio legislativo. #MásCercaDelPerú 🇵🇪



📰https://t.co/yxcc2ThOgq pic.twitter.com/r8h41pWGn0 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 15, 2025

Integrantes

La Comisión Permanente para el periodo 2025-2026 estará integrada por los miembros de la Mesa Directiva y por los siguientes congresistas:

Fuerza Popular (4): Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla, Héctor Ventura.

Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla, Héctor Ventura. Alianza para el Progreso (3): Eduardo Salhuana, Lady Camones, Jorge Marticorena.

Eduardo Salhuana, Lady Camones, Jorge Marticorena. Podemos Perú (3): José Luna, Digna Calle, Heidy Juárez.

José Luna, Digna Calle, Heidy Juárez. Perú Libre (2): Flavio Cruz, Elizabeth Taipe.

Flavio Cruz, Elizabeth Taipe. Renovación Popular (2): Alejandro Muñante, Jorge Zeballos.

Alejandro Muñante, Jorge Zeballos. Acción Popular (2): Elvis Vergara, Carlos Alva.

Elvis Vergara, Carlos Alva. Avanza País (1): Alejandro Cavero.

Alejandro Cavero. Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial (2): Roberto Sánchez, Víctor Cutipa.

Roberto Sánchez, Víctor Cutipa. Somos Perú (2): Ana Zegarra, Héctor Valer.

Ana Zegarra, Héctor Valer. Bancada Socialista (1): Alfredo Pariona.

Alfredo Pariona. Honor y Democracia (1): Gladys Echaíz.

Gladys Echaíz. Bloque Democrático Popular (1): Edgard Reymundo.