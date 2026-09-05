La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Miguel Huamán Cornejo, convocó a los decanos de los colegios profesionales del sector para iniciar un diálogo nacional orientado a identificar necesidades y articular acciones para mejorar los servicios de salud en el país.

Huamán Cornejo señaló que durante la reciente semana de representación los diputados constataron las carencias de diversos establecimientos de salud. A esta situación se suma, según indicó, una reducción de más de S/680 millones en el presupuesto previsto para 2027, escenario que genera preocupación ante la posibilidad de un incremento de enfermedades asociado al Fenómeno El Niño.

El presidente de la comisión sostuvo que las políticas y decisiones en materia sanitaria deben considerar la experiencia de los profesionales que atienden diariamente a la población.

En ese sentido, planteó fortalecer los planes de trabajo de la comisión mediante una coordinación directa con los colegios profesionales para conocer sus necesidades y propuestas.

Durante la reunión, el diputado Aldo Bravo Quispe expresó también su preocupación por la falta de articulación entre los sectores involucrados en la preparación frente a El Niño. Advirtió que, además de los efectos de las lluvias, posteriormente podrían presentarse plagas y otros problemas que requerirán una respuesta coordinada desde el sector Salud.

En la reunión participaron representantes de los colegios Médico del Perú, de Enfermeros, de Obstetras, Químico Farmacéutico, de Tecnólogos Médicos, de Nutricionistas y de Cirujanos Dentistas de Lima, además del director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado. También estuvieron presentes diputados de Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú.

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