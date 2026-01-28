El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima resolvió suspender de manera provisional por seis meses a la fiscal suprema Patricia Benavides en su ejercicio profesional como abogada, luego de declarar fundada parcialmente una denuncia por presuntas infracciones al Código de Ética.

La decisión fue confirmada por el decano del CAL, Raúl Canelo, quien detalló que la denuncia incluía varios cuestionamientos.

“Señaló que la señora Benavides había infraccionado el Código de Ética al haber aceptado un homenaje de una persona que está procesada, el haber designado como abogada a una persona también procesada y por haber intervenido en el caso de su hermana”, explicó.

De los cargos evaluados, el órgano ético declaró fundado únicamente el relacionado con la presunta intervención de Benavides en la investigación seguida contra su hermana.

“Al postular como fiscal suprema señaló que ella no iba a interferir en la investigación contra su hermana porque sería antiético y resulta que sí intervino”, sostuvo Canelo.