El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que la avalancha legislativa aprobada por el Congreso está generando un grave deterioro en las finanzas públicas.
Segura explicó a Canal N que la aprobación de más de 290 normas con efectos significativos sobre el presupuesto podría comprometer el equilibrio fiscal y aumentar la deuda del Estado.
También señaló que muchas de estas disposiciones contienen gastos que los presupuestos actuales y futuros no podrán absorber. En ese sentido, alertó que el resultado inmediato sería un incremento sostenido del déficit fiscal, la reducción del margen de maniobra del Ejecutivo y una mayor dependencia del endeudamiento.
Finalmente, el Consejo Fiscal instó al Congreso a revisar las leyes con alto costo fiscal y al Ejecutivo a ejercer su facultad de observación.
