El Congreso comunicó al Jurado Nacional de Elecciones que corresponde a esa institución definir la situación de Rafael López Aliaga, luego de que presentara una renuncia voluntaria e irrevocable a su derecho de asumir una curul.

El oficio fue remitido este jueves 2 de julio de 2026 al presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.

La posición del Parlamento se basa en un informe de su Oficina Legal y Constitucional, el cual concluye que existe un vacío normativo para tramitar la renuncia de autoridades elegidas que aún no han jurado el cargo.

Por ello, señala que el JNE es la entidad competente para resolver el caso y determinar la validez de la credencial parlamentaria.

El documento también indica que el Congreso no cuenta con facultades para aceptar la renuncia de una persona proclamada que todavía no ha asumido funciones. En ese contexto, el JNE deberá evaluar el expediente y definir el mecanismo de sucesión en la lista de candidatos para el periodo 2026-2031.