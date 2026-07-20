La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa del cómico Andrés Hurtado Grados, “Chibolín”, y confirmó la ampliación por 18 meses de su prisión preventiva en el marco del Caso Barras de Oro.

De esta manera, “Chibolín” continuará recluido en el penal de Lurigancho hasta el 18 de setiembre de 2027.

La sala determinó que la prolongación de la medida constituye “la herramienta de coerción personal idónea, necesaria y proporcional para asegurar los fines del proceso, garantizar la presencia del procesado y evitar riesgos que puedan comprometer el normal desarrollo de la actividad procesal”.

La ampliación se dictó el 12 de marzo por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, a pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El caso

Se remonta al 19 de setiembre de 2024, cuando se detuvo a Hurtado porque, según la Fiscalía, habría actuado como intermediario para gestionar el pago de una coima –de aproximadamente un millón de dólares– entregada por el empresario Javier Miu Lei a la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta para que esta interviniera de manera irregular y lograra la devolución de barras de oro incautadas por el Ministerio Público a una empresa de Miu Lei en 2020.

Peralta fue separada del cargo, pasó por prisión preventiva y ahora enfrenta las investigaciones bajo comparecencia con restricciones.

La Fiscalía formalizó acusación contra Hurtado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado, y solicitó 30 años de prisión. La defensa de “Chibolín” ha negado su participación en los hechos.