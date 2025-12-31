El Poder Judicial desestimó la demanda presentada por la Fiscalía de la Nación que buscaba dejar sin efecto la inscripción del partido político Fuerza Popular.

La decisión fue emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, al considerar que la pretensión no se ajustaba a los principios del sistema democrático.

En su análisis, el colegiado sostuvo que la ilegalización de una organización política supone una afectación grave a derechos como la participación ciudadana, las libertades civiles y la expresión política. Bajo ese criterio, concluyó que la solicitud fiscal no cumplía con los estándares de idoneidad, necesidad ni proporcionalidad exigidos por la Constitución.

La resolución también advierte que cancelar la inscripción del partido implicaría una vulneración al principio de pluralismo político, elemento esencial en un Estado democrático, y que no se presentó una justificación constitucional suficiente para adoptar una medida de esa magnitud.