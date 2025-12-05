Falta un poco más de cuatro meses para que se realicen las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, las preferencias electorales ya ubican a sus favoritos para reemplazar a José Jerí.

De acuerdo con la última encuesta de CPI para RPP Noticias, los candidatos presidenciales Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Mario Vizcarra, ocuparon los primeros lugares en la encuesta.

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, ocupa el tercer lugar en la encuesta de CPI.

CIFRAS

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, tiene el primer lugar en la encuesta con el 12.5% de la intención de voto a nivel nacional.

El exalcalde de Lima se mantiene a la cabeza como en la encuesta que se realizó en noviembre, oportunidad en que consiguió un 12.7% de intención de voto.

El segundo puesto es ocupado por Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien postula por cuarta vez la Presidencia de la República.

Por ahora, se mantiene con un 7.6% de intención de voto.

Mientras que en tercer lugar está posicionado Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra y representante de Perú Primero, con un 6.7% de respaldo.

El cuarto puesto está tomado por el cómico Carlos Álvarez con un 4.2%, el quinto puesto lo tiene César Acuña de Alianza para el Progreso (APP) con un 2.8%.

El congresista José Luna Gálvez de Podemos Perú está en el quinto lugar de preferencias con un 2.1%.

Los que siguen en la encuesta son Carlos Espá del partido Sí Creo con un 2%, Alfonso López Chau de Ahora Nación con 1.%, George Forsyth de Somos Perú con 1.4%, Fernando Olivera de Frente de la Esperanza con 1.4% y Phillip Butters de Avanza País con 1.1%.

En tanto, los demás candidatos suman 6.4%.

Un dato no menor y que llama bastante la atención, es que el 19.2% se inclina por votar en blanco, viciado o incluso no llegarían a las urnas a votar.

Por otro lado, existe un 30.7% de la ciudadanía que no tiene definido su voto.