A pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí en 43 distritos de Lima Metropolitana, la criminalidad persiste con fuerza, como lo evidencia el asesinato de César Monago Flores (43) en su lavandería de San Martín de Porres la noche del último 11 de diciembre, según un informe de Punto Final.

De acuerdo al analista de datos Juan Carbajal, los registros oficiales muestran 347 homicidios en lo que va de 2025, de los cuales 258 (74.4%) fueron por proyectiles de arma de fuego, superando ampliamente los porcentajes de años previos (30-40% en 2018-2019) y consolidando este como el año más violento en la historia reciente.

“No hay disminución, sino una tendencia peor”, alertó Carbajal, cuestionando la efectividad de las medidas gubernamentales.

César, esposo y padre de tres hijos, fue víctima de un robo agravado: delincuentes armados irrumpieron en su local para llevarse dinero de la caja y pertenencias, obligaron a su esposa a transferir fondos bancarios bajo amenazas a sus hijos -incluido un menor de 4 años- y lo ejecutaron tras el atraco.

“Estábamos cenando cuando salió a atender y ya no volvió; me encañonaron y apuntaron a mi hijo”, relató al dominical la viuda entre lágrimas, desde el departamento familiar contiguo al negocio.

Ante este clima de inseguridad, empresas como VIPUSA, que opera en la Panamericana Norte desde Ancón hasta Pachacámac, han iniciado el blindaje de sus unidades para resguardar conductores y pasajeros de ataques armados.