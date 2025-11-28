Pedro Castillo y Martín Vizcarra están recluidos en Barbadillo tras recibir condenas efectivas. Castillo fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración, mientras que Vizcarra recibió 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Alejandro Toledo y Ollanta Humala también permanecen en este penal. Toledo cumple 20 años de prisión por los casos Interoceánica y Ecoteva, y Humala afronta una condena de 15 años por lavado de activos relacionado con el financiamiento del Partido Nacionalista.

Expresidentes y las condenas que enfrentan:

Pedro Castillo: cumple 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración vinculada al fallido golpe del 7 de diciembre. Además, enfrenta investigaciones por tráfico de influencias y presunta organización criminal.

cumple 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración vinculada al fallido golpe del 7 de diciembre. Además, enfrenta investigaciones por tráfico de influencias y presunta organización criminal. Martín Vizcarra: condenado a 14 años por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, vinculados a su gestión como gobernador regional.

condenado a 14 años por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, vinculados a su gestión como gobernador regional. Alejandro Toledo: cumple 20 años de prisión tras ser extraditado y sentenciado por los casos Interoceánica y Ecoteva.

cumple 20 años de prisión tras ser extraditado y sentenciado por los casos Interoceánica y Ecoteva. Ollanta Humala: sentenciado a 15 años por lavado de activos relacionado con aportes ilícitos en campañas electorales; permanece recluido desde el 15 de abril.