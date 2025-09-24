El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Indicó que, si bien el control político es competencia del Parlamento, este tipo de medidas generan inestabilidad en el Ejecutivo.

“Los ministros, cuando aceptamos el cargo de ministros, sabemos que vamos a ser convocados y también tenemos el control del Congreso y; en consecuencia, nos sometemos a ese control”, expresó para RPP.

En esa línea, Maurate advirtió que las interpelaciones y censuras “afectan” el trabajo ministerial, ya que obligan a los funcionarios a centrar su tiempo en responder al Congreso en lugar de atender las necesidades de sus sectores.

“Mira, toda interpelación, censura, por supuesto, quita tiempo a los ministros y; en consecuencia, afecta” , sostuvo.

La moción contra Santiváñez fue presentada con el respaldo de al menos 35 congresistas, quienes consideran que su permanencia representa un riesgo para la administración de justicia.