El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, defendió los viajes internacionales de la presidenta Dina Boluarte, al destacar que generan un impacto positivo en la economía.

Sus declaraciones se dieron tras participar en una feria escolar en el colegio nacional San Luis Gonzaga en Ica.

En diálogo con Canal N, el ministro señaló que el contexto global exige la presencia activa de los jefes de Estado en foros internacionales, ya que permiten atraer inversiones y posicionar al Perú en el escenario mundial.

“El mundo está globalizado, y los países tienen que moverse en él” , expresó.

Maurate precisó que las exportaciones peruanas han crecido cerca de 12 mil millones de dólares, un 17 % más que el año anterior. Subrayó que mantener este ritmo requiere mayor inversión extranjera y resaltó: “Si hay más inversión, habrá más empleo; y si hay más empleo, habrá menos pobreza”.