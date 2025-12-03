El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que no participará en las elecciones generales de 2026, tras ser absuelto recientemente de la condena de ocho años de prisión que se le impuso en marzo pasado.

Como se sabe, la Corte Suprema revocó la sentencia contra Salaverry -emitida por cargos de peculado doloso en agravio del Estado- tras considerar que los montos que cobraba como “viáticos” correspondían a una retribución personal y no a un caudal público sujeto a rendición de cuentas.

En declaración a RPP, Daniel Salaverry indicó que, luego de nueve meses cargando con la incertidumbre judicial, su prioridad hoy es recuperar la tranquilidad familiar.

Así, el excongresista Daniel Salaverry descartó participar en las elecciones del 2026.

Señaló que por ahora no tiene “pretensiones políticas” y descartó su participación en el próximo proceso electoral.

CASO

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia de 8 años de prisión impuesta a Daniel Salaverry y lo absolvió de la acusación de peculado doloso por presuntamente apropiarse de viáticos destinados a la semana de representación entr e 2017 y 2018.

En marzo de este año, la Sala Suprema Penal Especial había condenado al exparlamentario, imponiéndole además una reparación civil de S/ 119.577. El tribunal de primera instancia consideró que los fondos asignados para la semana de representación no eran de libre disposición, sino recursos destinados al cumplimiento de actividades parlamentarias específicas.

Al ser un dinero de libre disposición, el tribunal concluyó que no correspondía exigir una justificación ante la administración del Congreso, por lo que no se configuran los elementos del delito de peculado doloso por apropiación.