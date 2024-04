En los últimos años, el partido de Acción Popular (AP) fundado por Fernando Belaúnde Terry, se ha visto envuelto en una serie de escándalos protagonizados por militantes que ocuparon altos cargos.

El más reciente es el de Darwin Espinoza, vocero del grupo parlamentario que fue denunciado por utilizar recursos públicos y a los trabajadores de su despacho para lograr la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash.

Como consecuencia, Espinoza afrontará una ola de procesos que podrían terminar no solo en su expulsión del partido de la lampa, sino también en una eventual suspensión como legislador.

Los procesos que afronta Darwin Espinoza en Acción Popular. (Infografía: Diario Correo)

EN EL CONGRESO

Tras revelarse el uso indebido que le habría dado Espinoza a los recursos del Estado, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, anunció que propondrá una indagación preliminar.

“Ante denuncia presentada por el dominical Punto Final, que involucra a congresista Darwin Espinoza, anuncio que la Comisión de Ética propondrá iniciar de oficio el procedimiento de indagación preliminar por presuntas faltas a la ética parlamentaria”, escribió en X (antes Twitter).

Si el proceso avanza en el Parlamento, Espinoza podría ser suspendido sin goce de haber hasta por 120 días.

Cabe precisar que el domingo por la noche, la Procuraduría General del Estado (PGE) anunció que ya recogía información para determinar los delitos que habría cometido Espinoza. La PGE le solicitaró al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) documentación referente al caso.

Ayer por la noche, la PGE solicitó que la Fiscalía inicie diligencias preliminares contra Espinoza por la presunta comisión de los delitos de concusión y peculado de uso.

Como parte de los actos de investigación, la PGE solicita la toma de declaraciones de los presuntos implicados, así como el recojo de la documentación vinculada al caso con la finalidad de esclarecer los hechos.

Al cierre de esta edición, la Fiscalía de la Nación todavía no se pronuncia sobre el inicio de una investigación preliminar por los hechos denunciados.

La Comisión de Ética investigaría el caso del congresista Espinoza.(Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

PROCESO

Otra de las instituciones que tomará medidas contra Espinoza es el partido que lo puso en el cargo, pues anunció el inicio de un procedimiento inmediato para expulsarlo.

Para AP, el reportaje difundido por Punto Final evidencia que Espinoza cometió actos de traición al partido.

“Los hechos demuestran su falta de idoneidad para ocupar el cargo de vocero y miembro del grupo parlamentario AP, por lo que exhortamos a los congresistas de nuestra bancada a separarlo de nuestro grupo parlamentario”, indicó AP en un pronunciamiento.

Más tarde, se emitió un comunicado firmado por el secretario nacional de disciplina, Lizandro Salas, en el que se informa que el proceso sumarísimo de expulsión iniciado contra Espinoza es por traición al partido.

Además, precisan que debido a que el legislador ya es procesado por traición en otros casos (ver infografía), se decidió acumular el nuevo hecho al expediente que ya existe.

Espinoza tendrá tres días para formular sus descargos. Es decir, que esta semana la Secretaría de Disciplina de AP elevará el dictamen final a la Sala del Tribunal de Disciplina, este última deberá pronunciarse en un plazo de tres días.

“Ante la flagrancia de los hechos propalados, solicitaremos también al Tribunal Nacional de Disciplina, la suspensión del congresista Espinoza Vargas de sus funciones como dirigente que integra el Plenario Nacional y Congreso del partido, mientras se tenga un pronunciamiento final sobre su expulsión”, concluye el comunicado.

La decisión de expulsar o no a Espinoza no debe exceder de las dos semanas.

Más tarde, el partido señaló en sus redes sociales que espera el pronunciamiento de los que todavía integran la bancada de la lampa.

Comunicado de la Secretaría Nacional de Disciplina sobre el congresista Darwin Espinoza. (Foto: Acción Popular)

VOCES

La congresista María del Carmen Alva que dejó la bancada de AP fue bastante crítica con Espinoza.

“A mí no me extraña nada, estoy asqueada con la información que se ha propalado. Sabíamos que es capaz de cualquier cosa, pero esto ya no tiene límites, vocero de la bancada y haciendo su partido”, declaró.

En diálogo con la prensa, la legisladora consideró que es momento de que los que se quedaron en la bancada de AP, den un paso al costado.

“Esto se resuelve muy fácilmente y lo único que tienen que hacer es expulsarlo, tienen un reglamento de bancada y allí se termina este tema, fuera de la investigación que tiene que hacer el partido”, indicó.

María del Carmen Alva arremetió contra su colega Darwin Espinoza por la nueva denuncia que lo acusa de usar personal y material proporcionado por el Congreso para recolectar firmas para su agrupación política.

El excongresista de AP, Manuel Merino de Lama, exigió que el secretario general del partido convoque a un congreso estatutario.

Según indicó, el objetivo es que los militantes puedan defender la integridad del partido y separar a los malos integrantes que cometan actos incorrectos.

Por su parte, el secretario general de AP, Juan Abad Cabrera, consideró que la denuncia contra Espinoza es muy grave, por lo que ya debería estar detenido.

“Debería haber tenido una detención preliminar hoy (ayer), pero no solo Darwin Espinoza ha cometido ese delito, que es peculado de uso, porque usar bienes del Congreso que son de todos los peruanos, en papeles, en personal que trabaja para él, es un delito muy grave. Si él tiene inmunidad, por lo menos los trabajadores sí saben lo que están haciendo y deberían hoy día tener una detención preliminar”, señaló.

Además, invocó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a solicitar la detención de Espinoza ante el Poder Judicial (PJ).

“Le pido al fiscal de la Nación que inmediatamente (lo) denuncie ante el PJ y ordene su detención. A la Policía le pido una vigilancia para que no se fugue del país”, manifestó.