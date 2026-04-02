En el sexto día del debate presidencial, los candidatos Rosario del Pilar Fernández Basán y Ricardo Pablo Belmont Casinelli participaron en el bloque temático sobre Educación, Innovación y Tecnología, donde expusieron diagnósticos y propuestas orientadas a mejorar el sistema educativo nacional.

Durante su intervención inicial, la candidata Un Camino Diferente cuestionó los resultados del sistema educativo pese al número de docentes activos.

“Somos casi 600 000 maestros que trabajamos bajo una currícula de estándares altos y diversificados para todo el Perú. Sin embargo, vamos el último lugar en comprensión lectora y razonamiento matemático”, señaló.

Asimismo, atribuyó estos resultados a la falta de capacitación y recursos educativos.

“Esto se debe a que los profesores están totalmente abandonados con falta de una capacitación permanente y actualizada y sobre todo con falta de herramientas”, afirmó.

Rosario Fernández propone plataformas digitales y mayor inversión en innovación

Durante el intercambio de ideas, la candidata planteó la incorporación de herramientas digitales internacionales en los centros educativos.

“Para modernizar la educación tenemos que tener plataformas digitales actualizadas mundiales como Khan para matemática, Be Readers para lectura, Pearson para inglés. Tienen que existir en todos los colegios porque es la única forma que vamos a romper las brechas educativas”, manifestó.

Asimismo, propuso incrementar la inversión en innovación y mejorar la conectividad en el país.

“Vamos a invertir en innovación del 0.2% al 2%. Vamos a otorgar bachilleratos automáticos y titulación gratuita”, indicó.

También planteó la homologación de programas académicos bajo estándares internacionales y la creación de institutos inclusivos para atender a estudiantes con diversas necesidades.

Ricardo Belmont plantea fortalecer a docentes y valores en la educación

Por su parte, el candidato Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, destacó el rol fundamental de los docentes en la formación de los estudiantes.

“Empiezo rindiéndole un homenaje a los maestros de este país, especialmente los jubilados que con 65 años se tienen que llevar su experiencia a sus casas”, expresó.

Asimismo, planteó mejorar la remuneración del personal docente.

“A esos hombres que ganan 300 y 700 soles como máximo, habría que proponerles que su sueldo sea, por lo menos, el del primer nivel de educación”, indicó.

Durante su intervención, también resaltó la importancia histórica de la educación en el desarrollo del país.

“Castilla dijo: educación, educación, educación. Y ese día la educación en el Perú estaba ya dándonos la pauta de lo que tenía que ser la educación”, sostuvo.

Propuestas incluyen conectividad, salud escolar y acceso educativo

En el tramo final del intercambio, la candidata Fernández planteó fortalecer el acceso a internet en todo el territorio nacional y reforzar servicios sociales vinculados a la educación.

“Estas empresas de telefonía tienen que estar obligadas a servir al Estado para proveer internet en todo el Perú”, afirmó.

También mencionó medidas orientadas a mejorar la salud de los estudiantes.

“Vamos a implementar los comedores populares sin frío incas, porque nuestros alumnos no tienen derecho a estar muriendo poco a poco”, señaló.

Por su parte, Belmont destacó experiencias comunitarias vinculadas al apoyo educativo en zonas vulnerables.

“Esa escuelita me enseñó a mí que con muy poco se puede hacer feliz a la gente”, relató durante su participación.