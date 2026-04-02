Durante el sexto día del debate presidencial, el bloque temático de Educación, Innovación y Tecnología se inició con la participación de dos candidatos, luego de que Jorge Nieto no llegara a tiempo para integrar la terna correspondiente.

De acuerdo con lo anunciado por la moderación del evento, la jornada debía desarrollarse con tres postulantes, pero se confirmó que el representante del Partido del Buen Gobierno presentó un inconveniente que impidió su presencia al inicio del bloque.

Ante esta situación, se dio inicio al debate con los candidatos Armando Joaquín Massé Fernández y José Daniel Williams Zapata, quienes desarrollaron sus propuestas relacionadas con el fortalecimiento educativo y el acceso a la tecnología.

Armando Massé propone internet satelital y educación gratuita

El candidato Armando Massé, del Partido Democrático Federal, centró su intervención en la necesidad de reducir las brechas educativas y tecnológicas entre regiones del país.

“Hoy la educación en el Perú se ha vuelto una competencia, unos corren en el asfalto cómodo en la costa, otros corren en la selva y en la sierra, pero descalzos. En mi gobierno esto se acabará”, expresó.

Durante su exposición, el candidato señaló que impulsará el acceso a internet en todo el país.

“No vamos a esperar 10 años, llevaremos internet a cada rincón del Perú para que el hijo del agricultor de Chota pueda conocer y tener educación igual que un niño de Lima”, afirmó.

Asimismo, propuso implementar programas de apoyo educativo gratuitos.

“En mi gobierno, te juro a ti, padre y madre que me estás escuchando, que tus hijos tendrán uniforme, útiles escolares y alimentación sin pagar un solo centavo”, indicó.

Massé también destacó el uso de tecnología satelital como herramienta clave para mejorar el acceso a servicios educativos y de salud.

“Si este aparato me sirve para salvar vidas en la punta del cerro, claro que servirá para que nuestros hijos tengan clases dignas”, sostuvo.

José Williams plantea fortalecer currícula y ampliar becas

Por su parte, el candidato José Williams, del Avanza País, enfatizó la importancia de fortalecer la educación como base del desarrollo nacional.

“Sobre la educación se construye la persona, a la familia y a la sociedad. Eso es misión de Estado. Sin ella somos una nación sin porvenir”, manifestó.

Entre sus principales propuestas, destacó el fortalecimiento de contenidos educativos y la incorporación de tecnología en el sistema educativo.

“Aspiro que todos los niños y jóvenes accedan a una educación de calidad, currícula troncal sólida, pensamiento crítico, educación financiera, deporte y tecnología”, señaló.

El candidato también propuso ampliar programas de becas y mejorar la conectividad en zonas rurales.

“Se tiene que impulsar la educación en los lugares rurales. Tiene que haber internet, bonos para los profesores, facilidades para que lleguen, información, tecnología”, sostuvo.

Asimismo, planteó incrementar el acceso a becas educativas.

“Deseamos ampliar las becas en una tercera parte más”, afirmó.

Innovación tecnológica y digitalización fueron ejes del intercambio

Durante el intercambio de ideas, ambos candidatos coincidieron en la necesidad de impulsar la digitalización y fortalecer la infraestructura tecnológica en el país.

Massé destacó el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la salud y la educación.

“Utilizaremos la tecnología para monitorear la hemoglobina en tiempo real y darle tratamiento integral”, indicó.

Por su parte, Williams subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad digital.

“Necesitamos fortalecer a la autoridad digital nacional”, señaló durante su intervención.