La organización del debate presidencial ya tiene formato definido. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó que el encuentro se llevará a cabo en dos jornadas, cada una distribuida en tres días, con transmisión en señal abierta a nivel nacional.

Burneo explicó en Canal N que cada bloque tendrá una duración de dos horas y media y contará con la participación de 12 candidatos por jornada. Los postulantes serán agrupados en equipos de tres para intervenir dentro del esquema establecido.

En cuanto a las condiciones, se determinó que la asistencia será obligatoria y presencial para todos los aspirantes, con el objetivo de asegurar igualdad en la presentación de propuestas.

En ese contexto, se indicó que Vladimir Cerrón no participaría mientras mantenga su condición de prófugo de la justicia, lo que también involucra a su plancha presidencial.

Sobre la dinámica del debate, se explicó que las preguntas serán sorteadas diariamente ante notario público.