El abogado de Nadine Heredia, Leonardo Massud, informó que la Corte Suprema de Brasil ratificó un fallo que deja sin validez los sistemas Drousys y My Web Day, plataformas empleadas por Odebrecht para registrar pagos ilícitos.

Según explicó, la resolución se extiende al caso de su defendida y prohíbe que estos archivos sean usados para cooperación judicial o extradiciones en territorio brasileño.

Massud sostuvo que esta decisión —emitida por el magistrado José Antonio Dias Toffoli— implica una garantía adicional para Heredia, quien permanece en Brasil tras solicitar asilo.

“El sistema judicial brasileño ha determinado que estas pruebas no son confiables, pueden haber sido manipuladas y, por tanto, no deben ser utilizadas ni para colaboración ni para fines judiciales”, señaló durante una entrevista con Canal N.

El abogado precisó que la medida tiene carácter firme y que seguirá vigente sin importar eventuales cambios políticos en ese país.