La presidenta de la República, Dina Boluarte, inauguró una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Palacio de Gobierno, con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, la fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y miembros del gabinete ministerial.

Durante su intervención, Boluarte hizo un llamado a la unidad entre las instituciones, dejando de lado intereses particulares:

“Desde este Conasec convoco a todos a la unidad de las instituciones del Estado. Todas debemos remar en un solo sentido, en un solo norte, una sola meta: acabar con la delincuencia. Dejemos atrás las divisiones, la indiferencia o el cálculo político. No hay margen para la pasividad. El pueblo nos exige trabajar unidos con el mismo propósito, entrega y voluntad. Acá no trabajamos pensando en encuestas o campañas electorales”.

La mandataria reiteró que el objetivo central de su gobierno es lograr acuerdos y compromisos reales que garanticen paz a los ciudadanos. “Solo así podremos avanzar de manera contundente en esta lucha frontal contra la delincuencia”, añadió.

En la ceremonia, Boluarte saludó la presencia del presidente del Congreso, José Jerí; de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; del primer ministro, Eduardo Arana; y del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. También participaron la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, entre otras autoridades.

