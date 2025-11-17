Delia Espinoza acudió a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima para solicitar que se acelere el trámite administrativo que permitirá hacer efectiva su reposición como fiscal de la Nación.

Esto ocurrió luego de que el Noveno Juzgado Constitucional declarara fundada en parte su demanda de amparo y dispusiera que la Junta Nacional de Justicia la restituya en un plazo de 48 horas.

A su salida, Espinoza señaló que buscó esclarecer los motivos por los cuales aún no se ha enviado la notificación formal a las entidades involucradas.

La magistrada explicó que conversó directamente con el juez encargado del caso para conocer el estado del proceso. Indicó que “va a resolver con prontitud y que va a cursar los oficios correspondientes en el más breve plazo”. Su defensa sostiene que la sentencia tiene carácter de ejecución inmediata, por lo que la falta de emisión de los oficios estaría demorando su retorno a la titularidad del Ministerio Público.

En otro momento, Espinoza alertó sobre el incumplimiento del plazo otorgado por el juzgado y señaló responsabilidades. Afirmó que “el día viernes ya se ha cumplido el plazo que el señor juez constitucional le ha brindado a la Junta Nacional de Justicia. Y desde el día de hoy ya está en claro desacato, en desobediencia y resistencia a la autoridad”, refiriéndose a Tomás Gálvez.