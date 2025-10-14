La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, indicó el último lunes que, tras la resolución del Noveno Juzgado Constitucional que ordena su reincorporación, al regresar al Ministerio Público se encargará de “reordenar la casa”. Señaló que en su ausencia se produjeron cambios que no debieron ocurrir.

“Voy a reordenar la casa. A pesar de que yo le pedí muy respetuosamente, por medio de un escrito, al doctor (Tomás) Gálvez para que se abstenga de hacer mayores cambios, ya que los equipos conformados estaban trabajando y teniendo logros importantes, él comenzó a hacer cambios a pesar de su interinato”, manifestó a RPP.

Según Espinoza, el fiscal Tomás Gálvez no debió sustituir a ciertos gerentes ubicados en “lugares sensibles”, especialmente en la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF).

“Ahí colocó a una señora que está con acusación penal”, señaló.

Por otro lado, la fiscal suspendida cuestionó al Congreso por haber archivado de manera precipitada las investigaciones contra la expresidenta Dina Boluarte, tanto en el caso Rolex como en las dos primeras carpetas relacionadas con las protestas sociales. En ese contexto, afirmó que se encargará personalmente de las denuncias contra la exmandataria.

Poder Judicial ordenó reposición de Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación

Luego de declarar fundada la medida cautelar interpuesta por Delia Espinoza contra la Junta Nacional de Justicia, el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó que la magistrada continúe en el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación.

El juzgado dispuso suspender los efectos de la medida de “suspensión en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación” impuesta por la JNJ a Delia Espinoza, en el marco del proceso disciplinario que se le sigue por el caso Patricia Benavides.

El juez Juan Fidel Torres Tasso declaró fundada la medida cautelar presentada por Delia Espinoza, suspendiendo de manera provisional los efectos del artículo tercero de la Resolución N° 231-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia, que disponía su suspensión provisional por un periodo de seis meses.

Con dicha decisión, se restablece la vigencia del Acuerdo N° 6579-2024 y de la Resolución N° 058-2024-MP-FN-JFS, que designan a Delia Espinoza Valenzuela en el cargo, además de suspenderse los procedimientos disciplinarios en su contra derivados de la ejecución de la referida resolución.

La resolución, emitida este 13 de octubre, dispone que la JNJ se abstenga de ejecutar cualquier acción que implique la reposición de Benavides Vargas y garantiza que Delia Espinoza Valenzuela continúe en el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación mientras se resuelve el proceso principal de amparo.

Asimismo, el Poder Judicial dispone que la Junta Nacional de Justicia, dentro del “quinto día de notificado” la resolución, dé cumplimiento al mandato judicial que ordena la reposición cautelar.