Tras la orden del Poder Judicial que dispuso su restitución como fiscal de la Nación mediante una medida cautelar, Delia Espinoza envió un documento al fiscal supremo Tomás Gálvez para solicitarle formalmente la entrega del cargo.

La solicitud de Espinoza se basa en la reciente resolución del Noveno Juzgado Constitucional, que ordena a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituirla en un plazo máximo de dos días.

Según el fallo, la JNJ no acató adecuadamente una medida anterior que disponía la anulación del proceso disciplinario y la suspensión de los efectos de la sanción impuesta en su contra.

Delia Espinoza solicita formalmente el cargo de fiscal de la Nación



— Canal N (@canalN_) November 11, 2025