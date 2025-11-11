Tras la orden del Poder Judicial que dispuso su restitución como fiscal de la Nación mediante una medida cautelar, Delia Espinoza envió un documento al fiscal supremo Tomás Gálvez para solicitarle formalmente la entrega del cargo.
La solicitud de Espinoza se basa en la reciente resolución del Noveno Juzgado Constitucional, que ordena a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituirla en un plazo máximo de dos días.
Según el fallo, la JNJ no acató adecuadamente una medida anterior que disponía la anulación del proceso disciplinario y la suspensión de los efectos de la sanción impuesta en su contra.
Te puede interesar
- PJ ordena a la JNJ que reponga a Delia Espinoza
- Ollanta Humala: Ejecutivo destina más de 290 mil soles para defensa legal del expresidente por el Caso Gasoducto
- Corte Suprema de Brasil anuló evidencias obtenidas contra Nadine Heredia en investigación por caso Odebrecht
- Harvey Colchado anunció su postulación al Congreso: Evaluaré con qué partido lo podría hacer
- Presentan denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular
- JEE Pacasmayo solicitó descargo de trabajador que utilizó cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori