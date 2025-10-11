Dina Boluarte hizo una breve aparición pública a las afueras de su vivienda en Surquillo, luego de haber sido vacada por el Congreso de la República con más de 100 votos a favor. La exmandataria salió de su domicilio para saludar a un grupo de simpatizantes que se acercaron a felicitarla por su gestión.

Tras ello, la exjefa de Estado dialogó brevemente con los medios de comunicación presentes en el lugar. En esa oportunidad, Boluarte Zegarra aprovechó para enviar sus mejores deseos al actual presidente, José Jerí, exhortándolo a continuar trabajando por el progreso del Perú y a dejar de lado los intereses políticos y personales que puedan interferir en su gestión.

“En democracia las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos. Le deseo todos los éxitos al presidente Jerí y ojalá siga apostando por el desarrollo y crecimiento del país, que es lo que debe interesar a todo peruano por encima de los intereses personales y políticos”, señaló.

Boluarte afirmó que, desde el lugar en el que se encuentre, brindará todo el apoyo necesario para contribuir al desarrollo del país y convertirlo en una nación próspera.

“El país cuenta para nosotros, para dejarle a nuestras hijas, hijos y las futuras generaciones. Seguiremos, desde yo esté, trabajando por esa mirada que tengo en el país. Un país inclusivo, en desarrollo, prospero y orgulloso en el mundo”, agregó.

Esta es la segunda aparición pública de la exmandataria tras su vacancia por parte del Congreso de la República. La primera ocurrió el viernes pasado, cuando reapareció ante los medios de comunicación en los exteriores de su vivienda.

En esa ocasión, la exjefa de Estado dejó en claro que no planea huir del país, como se había especulado en las últimas horas, ni solicitar asilo político en ninguna embajada, pues aseguró que permanecerá en el Perú para afrontar las investigaciones abiertas en su contra.

“Se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo, nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar, anoche como a las 11 o 12 de la noche el Congreso notificó la vacancia y ya a mi casa llegué aproximadamente a las 3.00 am. Hoy he estado descansando como corresponde”, sostuvo.