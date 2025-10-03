La presidenta de la República, Dina Boluarte, aprovechó su mensaje por el Día de la Medicina Peruana para exhortar a la población a no brindar su apoyo en las elecciones generales de 2026 a los llamados “negacionistas”, a quienes acusó de intentar boicotear su gestión desde el inicio.

En su discurso, la mandataria instó a respaldar a representantes comprometidos con la democracia y el país. “Apuesten por los buenos demócratas que sí quieren la patria, que sí quieren al peruano, porque hay amor en lo que hacen”, manifestó.

Boluarte advirtió que estos grupos podrían presentarse en la campaña con propuestas atractivas. “Esas masas negacionistas se van a disfrazar de buenos corderos y van a salir con el discurso a ofrecer el oro y el moro. Pues no les crean”, sostuvo, subrayando la importancia de reflexionar el voto en 2026.

Durante la ceremonia, también destacó la labor del ministro de Salud, César Vásquez, a quien agradeció por su compromiso. Indicó que bajo su gestión se logró superar el 60 % de ejecución presupuestal, aunque se conoció que podría dejar el cargo para participar en el proceso electoral.