En breves declaraciones a la prensa, la vacada Dina Boluarte reconoció tácitamente a José Jerí como su sucesor en la Presidencia de la Republica al afirmar que “en democracia las decisiones se aceptan”.

“No somos dueños de los cargos. Yo le deseo todos los éxitos al presidente Jerí, ojalá siga apostando por el desarrollo y el crecimiento del país, que eso es lo que debe interesar a todo peruano por encima de intereses personales o políticos”, dijo a manifestantes que llegaron a la puerta de su casa, en Surquillo.

En otro momento, la exmandataria negó que tenga intención de salir del país o pedir refugio en alguna embajada.

“No está en el más mínimo pensamiento dejar el país, tal es así que habiendo vivido aproximadamente siete años en el extranjero, he regresado a la patria porque siempre estuvo en el corazón el mejor servir al Perú”, aseguró.

