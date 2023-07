Por tercera vez, el fiscal Richard Rojas, a cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, citó a Carlos Galarza, uno de los testigos claves de los aportes que habría recibido la ahora presidenta de la República, Dina Boluarte, durante la campaña electoral del 2021 que ganó el ahora preso Pedro Castillo.

La jefa de Estado se encuentra incluida en la investigación que realiza el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de organización criminal por los presuntos aportes ilícitos durante la campaña electoral del 2021 al partido Perú Libre.

Según la notificación del Ministerio Público que fue enviada a Galarza, al que pudo acceder Correo, este deberá brindar su testimonio el próximo 6 de julio a las 2 y 30 de la tarde en el despacho del fiscal Rojas, ubicado en el jirón Santa Rosa 260- Cercado de Lima, sobre “aportes y participación en la campaña presidencial 2021, así como la relación y vínculo que tuviera con las personas implicadas”.

La citación tiene carácter de “muy urgente” y se detalla que es bajo apercibimiento de conducirse compulsivamente por parte de la Policía Nacional en caso de inconcurrencia injustificada.

¿QUÉ SABE GALARZA?

Galarza, durante la campaña electoral, fue una persona muy cercana a la entonces candidata a la segunda vicepresidencia de la República y uno de los nexos para que la ahora jefa de Estado pueda reunirse con empresarios para recibir un apoyo económico. Uno de ellos sería Eduvigis Beltrán, gerente de una empresa de conservas de pescado, quien figura en un registro de visitas a la mandataria cuando dirigió el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Esta cita se dio el 9 de septiembre del 2021, donde el empresario acudió a dicha cita. La persona que convocó esa reunión, según la propia versión de Beltrán en una entrevista a RPP, fue “un tal Carlos Galarza”.

Al respecto, Eduvigis Beltrán ha negado financiado a Boluarte y que su empresa sea proveedora del Midis, sin embargo, la organización de su hermana Cluteldo Beltrán, según Cuarto Poder, fue proveedor del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma por millonarios montos.

De acuerdo a la versión de Maritza Sánchez, ex asistente de la mandataria, el citado empresario habría entregado 150 mil soles a Boluarte a través de su amiga y mano derecha en la campaña electoral, Marcela Saldarriaga. Este dinero no fue declarado a la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Además de ello, se ha conocido que el dueño de la cadena de grifos PICORP, Edwin Pinedo Mezarina, se reunió con Boluarte el 16 abril del 2021 para concretar la carga gratuita de al menos 12 camionetas y autos del equipo de campaña de la actual presidenta.

De acuerdo con Cuarto Poder, todos los choferes del grupo de campaña de Boluarte tuvieron la orden de cargar en los grifos de los locales del citado empresario sin pagar un solo sol durante el mes y medio que quedaba de la segunda vuelta.

Al respecto, Pinedo negó la reunión con la mandataria, pero una foto demostró que mintió y luego aceptó conocerla.

Sobre estas reuniones, Galarza ha admitido que fue quien presentó a algunos empresarios, como Eduvigis Beltrán, a la presidenta de la República, sin embargo, Boluarte lo ha negado.

“No sé, no sé por qué niega la gente que conoce, por qué niega las reuniones, la verdad no entiendo por qué mentir. No entiendo”, dijo en Cuarto Poder el joven de 29 años.

