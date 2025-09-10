La presidenta Dina Boluarte afirmó que la ciudadanía ha tomado conciencia de que las protestas y los bloqueos no son el camino, ya que el Gobierno viene ejecutando obras e inversiones que benefician a todo el país.

Estas declaraciones se dieron durante un evento en Palacio de Gobierno enfocado en la formalización del empleo y acompañado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.

La jefa de Estado destacó que los peruanos han comprendido que los bloqueos y las protestas no contribuyen al desarrollo.

“El peruano ya aprendió, ya miró que trabajando y poniendo punche todos salimos ganando, la patria gana, el país se posiciona. No hay que bloquear carreteras como en antaño, no hay por qué salir en cantidad de personas a las calles a generar caos, no hay por qué, porque el Gobierno está llegando a los lugares más alejados del país llevando obras en concreto”, manifestó la presidenta.

En su discurso, Boluarte subrayó la relevancia de contar con un gabinete estable, con ministros que permanezcan en sus cargos y den continuidad a las políticas públicas. Asimismo, resaltó el compromiso del Ejecutivo con la reactivación económica y la generación de confianza entre los inversionistas.

“Continuaremos avanzando hasta el último minuto del 28 de julio del 2026 porque esa es nuestra responsabilidad como Gobierno, dejar un país no solo viable porque ya lo es, sino que se mantenga y sostenga en el tiempo y que las nuevas autoridades vean lo bueno que estamos haciendo y lo mejoren”, sostuvo.

La mandataria terminó su discurso reafirmando el compromiso de su gestión de continuar trabajando “sin descanso ni demoras”, impulsando obras e inversiones en beneficio de todos los peruanos.