La presidenta Dina Boluarte destacó el reciente fallo del Tribunal Constitucional que dispuso suspender las investigaciones en su contra. Señaló que esta decisión reafirma la importancia de resguardar la figura presidencial frente a pesquisas que calificó como arbitrarias.

“Defenderemos la democracia, la Constitución y la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, expresó la jefa de Estado durante una actividad en el Ministerio de Trabajo, donde también reiteró que su gestión culminará el 28 de julio de 2026.

Boluarte sostuvo que su defensa no obedece a un interés personal, sino a la obligación de proteger la institucionalidad democrática. En ese sentido, afirmó que parte de su legado será dejar un trabajo “honesto y sincero” que contribuya a la recuperación del país y a su reconocimiento internacional.

La mandataria añadió que su gobierno busca garantizar estabilidad política y económica hasta el final del mandato, destacando que el respeto a la figura presidencial es esencial para preservar el orden constitucional y evitar escenarios de “caos y anarquía”.