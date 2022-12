El último domingo, la mandataria Dina Boluarte Zegarra brindó una entrevista al programa “Panorama” y reveló que hace unos días la canciller Ana Cecilia Gervasi le informó que el Gobierno de México le dio el asilo político a la familia del detenido expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por 18 meses.

MIRA ESTO: Presidenta Dina Boluarte señala que este martes se conocerá el nombre del nuevo premier

“Hace unos días me comunicó la canciller que el estado mexicano ya había dado el asilo político. Yo lo que le he dije a la canciller es que proceda conforme a ley todo lo que enmarca el marco legal. Me ha comunicado de manera muy superficial”, comentó. Tras ser consultada si esto incluía a Castillo Terrones, la presidenta Dina Boluarte lo descartó. “Era para la familia”, puntualizó.

Sin embargo, la ex primera dama tiene investigaciones que pesan en su contra. “No tendrían por qué inmiscuirse en el tema de un posible asilo”, indicó Boluarte Zegarra.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA

Presidente de México responde a Dina Boluarte

“Mañana (martes) lo explicará el secretario de Relaciones Exteriores, hasta el momento no hay más información. Hay que esperar. Inicialmente sí hubo esa solicitud pero las cosas cambiaron. Nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú y su familia , para todos los que se sientan acosados y perseguidos”, dijo el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

¡ARGENTINA se lleva la COPA DEL MUNDO en QATAR 2022! y así es la emoción de su hinchada