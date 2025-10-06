La presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con cautela ante los recientes casos de extorsión en el país y exhortó a no responder llamadas ni mensajes de desconocidos, especialmente aquellos con códigos telefónicos del extranjero.

“A la ciudadanía en general: no abran esas llamadas, no abran esos mensajes. Pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular […]. No respondan, pero sí den cuenta a la Policía de aquellos números o WhatsApp, Telegram o Signal de donde les estén mandando mensajes”, señaló la mandataria.

Boluarte explicó que los delincuentes utilizan diversas modalidades para captar víctimas, como mensajes falsos sobre remesas o premios bancarios. “Los mensajes son diversos, no solo los llaman para chantajear o amenazar. Les dicen inclusive que tienen remesas en los bancos para que vayan a cobrar […]. No los abran, porque ahí es donde inmediatamente ya entra el punto de la extorsión. No contesten, no abran los mensajes, comuniquen a la Policía”, advirtió.

La presidenta también recomendó no contestar llamadas que no comiencen con el código del Perú (+51), señalando que muchas de las comunicaciones fraudulentas provienen del extranjero. “Si a sus celulares ingresa otro código distinto, no respondan”, indicó.

Durante su pronunciamiento, Boluarte reiteró que su gobierno trabaja de forma ininterrumpida en la lucha contra la criminalidad y las extorsiones. “Esta lucha para la seguridad no es de un día, no es de dos; es mañana, tarde y noche; las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos trabajando sin descanso”, afirmó.

Además, se refirió al paro convocado por un sector de transportistas, indicando que la medida no soluciona el problema de fondo. “Un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve el problema. Todos tenemos que sumar”, expresó.

Finalmente, la mandataria llamó a la unidad frente al crimen organizado: “Queridos hermanos transportistas, sumemos todos a vencer a esta lacra que es la inseguridad ciudadana, que es la extorsión, que es el asesinato. Los vamos a atrapar; no nos van a ganar esta batalla”.

