Durante una actividad oficial realizada en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte brindó detalles sobre su gestión. La mandataria afirmó que su gobierno está trabajando con mayor intensidad que los anteriores y minimizó las críticas que ha venido recibiendo.

La presidenta presentó avances en el sector Ambiente, acompañada por el ministro de dicha cartera, Carlos Castro Vargas. Frente a las críticas que cuestionan su permanencia en el cargo, Boluarte Zegarra les restó importancia y enfatizó que su prioridad es seguir trabajando por el país.

“Estamos trabajando por el país. Lo que otros gobernantes no hicieron en cinco años de gestión, nosotros, entre años y seis meses, vamos a marcar la gran diferencia. Aunque a esos poquitos, les duela. Lo que nos interesa como gobierno, es que tengan la convicción que nos esforzamos para el beneficio de todos los peruanos”, manifestó la mandataria.

La jefa de Estado reiteró su compromiso de culminar su mandato y entregar el poder al próximo gobernante elegido en las siguientes elecciones presidenciales. Asimismo, afirmó que durante su gestión no se han registrado actos de corrupción por parte de sus funcionarios.

“Lo más importante es que avanzamos las obras sin registrar ningún acto de corrupción. Construimos sin robarle un solo sol al pueblo peruano. Y así, nos mantendremos hasta el 28 de julio del próximo año, fecha en la que entregaremos el gobierno a la próxima gestión, con las manos limpias”, indicó.

Esta actividad oficial de Boluarte sirvió como plataforma para exponer los avances alcanzados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) durante su gestión. Entre los logros destacados, mencionó la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau —un área protegida ubicada en Piura y Tumbes—, así como el establecimiento de cuatro áreas de conservación regional en las regiones de Cajamarca, Loreto, Ucayali y Huánuco.

“Venimos promoviendo diversas modalidades de conservación en articulación con pobladores indígenas y comunidades locales. Esto nos permite avanzar hacia el cumplimiento del compromiso nacional de conservar el 30 % de nuestras zonas terrestres y 10 % de las marinas al año 2030”, sostuvo la presidenta.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta Dina Boluarte restó importancia a las críticas que ha recibido su gestión, asegurando que otros gobiernos no han trabajado lo suficiente para dar solución a los problemas que aquejan al país. "Lo que otros gobernantes no hicieron en… pic.twitter.com/CRBgAruk6h — Exitosa Noticias (@exitosape) August 18, 2025