Durante la clausura del curso ‘Aprende a Emprender’, Dina Boluarte se refirió a las recientes protestas contra su gobierno, afirmando que estas responden a una “cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos”.

Tras las protestas del fin de semana en las que se cuestionó a su gobierno, la mandataria dijo en un evento oficial que no renunciará a la Presidencia, argumentando que ese pedido proviene únicamente de “algunas voces”.

El pronunciamiento tuvo lugar ante los emprendedores que culminaron un curso del Ministerio de Trabajo, en un acto que contó con la presencia del titular de la cartera, Daniel Maurate, y del presidente de Corea, Lee Jae-myung.

“Yo soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia. Por eso no voy a renunciar porque algunas voces que están acostumbrados a vivir en la anarquía, en el desorden, en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos”, manifestó la presidenta.

La jefa de Estado recalcó en su discurso que “su meta es dejar un país distinto al que recibieron” y volvió a destacar la estabilidad económica del Perú. Asimismo, sostuvo que las protestas no responden a una búsqueda de justicia social, sino a demandas políticas que, según dijo, “no puede resolver”.

“Hay algunos líderes por ahí que dicen “justicia social, hay que salir a las calles a reclamar y protestar”. Pero, ¿Qué ponen en su plataforma de lucha? Cierren el Congreso, renuncia Dina Boluarte. Esa no es una justicia social, esa es una plataforma política que yo no la puedo resolver“, agregó.

Boluarte afirmó que “hemos aprendido a vivir en paz” en el Perú y, de cara a las elecciones de abril de 2026, llamó a la población a “mirar por quien se elije”. Advirtió que los “pequeños líderes” que provocan disturbios no deben ser quienes definan el rumbo del país.

“Ahora que hemos aprendido a que en democracia, en una paz, en un diálogo sincero y en ese abrazo entre hermanos el Perú crece. miremos a quien elegimos. Si a aquellos pequeños líderes que creen que generando disturbios (...) ¿van a cambiar la historia del Perú?", sostuvo.