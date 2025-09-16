La presidenta Dina Boluarte se trasladó este martes en helicóptero desde el patio de Palacio de Gobierno hasta el distrito de Lurigancho-Chosica, acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

La mandataria abordó la aeronave poco antes del mediodía para participar en una actividad oficial, con el objetivo de evitar el tráfico y llegar a tiempo al evento.

El motivo del viaje fue la inauguración del proyecto “Quebrada Huaycoloro”, una obra que busca prevenir desbordes e inundaciones en la zona durante la temporada de lluvias. En el evento también estuvo presente el alcalde distrital, Hernán Vargas, junto a otras autoridades locales.

Fotos: Julio Reaño /@photo.gec

La actividad se desarrolló mientras el gabinete enfrenta críticas por la difusión de audios atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en los que se le vincula con supuestas coordinaciones para favorecer a un excliente suyo que cumple prisión efectiva.