La Fiscalía dispuso que la expresidenta Dina Boluarte participe en cuatro diligencias de careo con otros investigados del caso Dinámicos del Centro, como parte de la investigación por presunto lavado de activos agravado en una presunta organización criminal vinculada al partido Perú Libre.

De acuerdo con la Disposición Fiscal N.º 26, emitida el 9 de octubre de 2025 por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, las diligencias se realizarán los días 27 y 28 de octubre.

El Ministerio Público busca esclarecer las contradicciones entre las declaraciones de Boluarte y otros implicados sobre la apertura y manejo de una cuenta mancomunada relacionada con fondos partidarios.

La hipótesis fiscal sostiene que la exmandataria habría participado en un esquema destinado a canalizar dinero ilícito con el propósito de cubrir la reparación civil del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas.

Según la imputación, Boluarte figura como cotitular de una cuenta del BCP en la que se registraron 105 depósitos por un total de S/ 15,805 entre noviembre y diciembre de 2020. Parte de esos fondos habría sido transferida a una cuenta del BBVA a nombre de Cerrón, con el fin de aparentar legalidad en el uso del dinero.

Los careos se realizarán con Braulio Grajeda Bellido y Noel Gerardo Jaimes Tarazona, según el tema de cada sesión. El 27 de octubre se abordarán la apertura de la cuenta y el control de los fondos; mientras que el 28 de octubre se tratarán la transferencia del dinero y el conocimiento del titular de la cuenta receptora.

Entre las versiones contradictorias figura la de Boluarte, quien indicó que la cuenta fue abierta a solicitud de Richard Rojas, mientras que Grajeda y un testigo sostienen que la decisión provino del Comité Ejecutivo Regional de Lima, del cual ella formaba parte.

La investigación contra Boluarte se inició el 19 de enero de 2023 y se ha ampliado para incorporar nuevas pruebas, como vouchers, chats, declaraciones de colaboradores eficaces e informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que confirman movimientos de dinero por S/ 15,791 hacia la cuenta de Cerrón.