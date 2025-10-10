La expresidenta Dina Boluarte se pronunció públicamente este viernes tras su destitución del cargo por parte del Congreso de la República.

Desde el exterior de su vivienda, la exmandataria ofreció un breve mensaje en el que afirmó encontrarse tranquila y descartó cualquier intención de abandonar el país, luego de conocerse que el Ministerio Público solicitó un impedimento de salida en su contra.

Boluarte calificó como falsas las versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre un supuesto intento de fuga o pedido de asilo.

“Desde ayer y desde esta mañana se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no a vida o que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar”, declaró.

Relató, además, que fue notificada de la vacancia la noche anterior y que regresó a su domicilio en horas de la madrugada.

“Anoche (...) el Congreso notificó la vacancia y a mi casa llegué aproximadamente 3 de la mañana. Hoy en el día he estado descansando como corresponde y hoy estoy acá”, señaló.

La exjefa de Estado subrayó que su compromiso con el país se mantiene firme. “No está ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni en mi sentimiento patriótico dejar el país. Tan es así que, habiendo vivido aproximadamente 7 años en el extranjero, he regresado a la patria porque siempre estuvo en mi corazón el mejor servir al Perú”, manifestó.

Finalmente, Boluarte insistió en que no tiene responsabilidad en los casos que investiga el Ministerio Público y reafirmó su disposición a permanecer en el territorio nacional.

“Estoy tranquila con mi conciencia. Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”, concluyó.

